الاتحاد الأوروبي يدين عنف الاحتلال بالضفة الغربية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من هجمات المستوطنين المتكررة على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وإشعالهم النار في الممتلكات والمركبات الفلسطينية.

وأدان الاتحاد في بيان له، اليوم الأربعاء، عنف المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية، والذي أدى إلى اعمال عنف عشوائية غير مقبولة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير لممتلكاتهم، مؤكدا أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وطالب بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب عدد كبير من الممتلكات دون تدخل من جانب السلطات الإسرائيلية.

مصر ترفض

ورفضت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، وتنوه إلى أنها سبق وأن حذرت من مخاطر وتداعيات التصعيد المستمر من جانب إسرائيل، وآخره اقتحام مدينة جنين منذ يومين وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات فى حلقات عنف متتالية.

وتشدد الخارجية على ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فورى حقناً للدماء، ومنعاً للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة وكي تتمكن مساعي وجهود التهدئة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية من تحقيق أهدافها.

وصف الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري ما يقوم به المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بالجرائم المنظمة والتي تتم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، والانفلات الإجرامي والإرهابى.

وقال نزال في تصريحات له، إن الشعب الفلسطيني عاجز عن الدفاع عن نفسه من جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لأنه شعب أعزل مدني غير إجرامي.

إرهاب جيش الاحتلال

كما وصف منير الجاغوب ما يقوم به المستوطنين الإسرائيليين في مدن وقرى الضفة الغربية بـ"الإرهاب"، مشيرا إلى قتل المستوطنين لشاب فلسطيني وحرق أكثر من 60 سيارة، وكذلك حرق منازل الفلسطينيين وهم بداخلها.

جديرب الذكر أن الشاب الفلسطيني عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بوصول الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر.

وكان مستوطنون هاجموا، ظهر الأربعاء، ترمسعيا، ما أدى لإصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي بينها خطيرة، كما أحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويعاني الشعب الفلسطيني الأمرين جراء الأعمال الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الغاشم، وسط حالة من صمت المجتمع الدولي.