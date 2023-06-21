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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حركة فتح تصف ممارسات جيش الاحتلال في الضفة الغربية بـ"الإرهاب"

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

وصف الدكتور جمال نزال  المتحدث باسم حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري ما يقوم به المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بالجرائم المنظمة  والتي تتم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، والانفلات الإجرامي والإرهابى.

وقال نزال في تصريحات له، إن الشعب الفلسطيني عاجز عن الدفاع عن نفسه من جراء جرائم الاحتلال  الإسرائيلي، لأنه شعب أعزل مدني غير إجرامي.

كما  وصف منير الجاغوب ما يقوم به المستوطنين الإسرائيليين في مدن وقرى الضفة الغربية بـ"الإرهاب"، مشيرا إلى قتل المستوطنين لشاب فلسطيني وحرق أكثر من 60 سيارة، وكذلك حرق منازل الفلسطينيين وهم بداخلها.

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استشهاد أبو القطين

جديرب الذكر أن الشاب الفلسطيني عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، استشهد  متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بوصول الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر.

وكان مستوطنون هاجموا، ظهر الأربعاء، ترمسعيا، ما أدى لإصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي بينها خطيرة، كما أحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويعاني الشعب  الفلسطيني الأمرين جراء الأعمال الإجرامية  التي يقوم بها جيش الاحتلال الغاشم، وسط حالة من صمت المجتمع الدولي.

 

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