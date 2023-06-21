قرار جديد في القبض علي بوسي لاتهامها بنشر فيديوهات مثيرة

اخلت جهات التحقيق في الجيزة، سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 آلاف جنيه بعد الاطلاع على تصاريح الرقص الخاصة بها، حيث تم القبض عليها؛ لاتهامها بنشر فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية بهدف تحقيق نسب مشاهدة وزيادة التفاعل، والتحصل على أرباح مالية من خلال نشر مقاطع الرقص الخاصة.

وفي وقت مسبق باشرت جهات التحقيق ، التحقيقات مع الراقصة بوسي بعد القبض عليها لاتهامها بنشر فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية بهدف تحقيق نسب مشاهدة وزيادة التفاعل، والتحصل على أرباح مالية من خلال نشر مقاطع الرقص الخاصة.

تبين من المقاطع التي رصدتها الأجهزة الأمنية بالجيزة أنها تحتوى على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور، واستعجلت جهات التحقيق، الأجهزة الأمنية للتحريات حول ملابسات وتفاصيل الفيديوهات التي نشرتها الراقصة بوسي، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كشفت التحريات الأولية تفاصيل جديدة في واقعة القبض على الراقصة بوسي لاتهامها بنشر فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية بهدف تحقيق نسب مشاهدة وزيادة التفاعل، والتحصل على أرباح مالية من خلال نشر مقاطع الرقص الخاصة، حيث تبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوى على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور.

تفاصيل القبض على الراقصة بوسي بالجيزة

وتابعت التحريات الأولية، أنه عقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على الراقصة بوسي، وتحرير محضر بأحد الأقسام بالجيزة، لحين عرضها على جهات التحقيق.

الراقصة بوسي

وأوضحت التحريات الأولية؛ في واقعة القبض على الراقصة بوسي، أنه بالفحص تبين أنها مطلوبة لتنفيذ الحكم عليها في قضيتين، كونها محكوم عليها غيابيا بالسجن 3 أشهر بجلسة 23 يناير 2023 بتهمة التحريض على الفسق، وقضية في مدينة نصر ومحكوم عليها بالسجن سنة وكفالة ألف جنيه في 19 يناير 2023.

وبتكثيف التحريات رصدت شرطة الآداب مقاطع الرقص الخاصة بالمتهمة، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابها الشخصي.

الراقصة بوسي

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المخالفين والمتهمين بنشر محتوى يثير الغرائز الجنسية ونشر الفسق والفجور، ومخالفة الآداب العامة للمجتمع المصري.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة من القبض على المتهمة، واقتيادها إلى القسم للتحقيق في الواقعة، وتم تحرير محضر وإخطار جهات التحقيق التي تولت التحقيقات.