وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا بتغيير بعض القيادات

في ضوء تطوير الأداء بقطاعات الوزارة..

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدة قرارات، ضمن حركة تغييرات لبعض القيادات بوزارة الشباب والرياضة، في ضوء بدء تفعيل الضوابط والوظائف المتضمنة بالهيكل الوظيفي الجديد لوزارة الشباب والرياضة، وفى إطار الحاجة والحرص نحو تطوير الأداء بقطاعات الوزارة وتكثيف دورها خلال الفترة المقبلة.





وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الغرض من تلك التغييرات يأتي في ضوء الحرص على تطوير وضبط الأداء وتكثيف الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن ضخ دماء جديدة من القيادات لتولي المناصب العليا بالوزارة للاستفادة من إمكاناتهم في دفع مسيرة العمل بما يحقق المرجو من خلال تلك القطاعات في ضوء تطبيق الوظائف الخاصة بالهيكل الجديد لوزارة الشباب والرياضة.

ووجه "صبحي" بضرورة استكمال الخطة الانشائية لتطوير المنشآت الشبابية والرياضة، واستكمال منظومة النجاح فيما يخص الجانب الانشائي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص بجانب خطة الوزارة الانشائية.

جاءت القرارات كما يلي:

• القرار الأول بندب الدكتور أشرف البجرمي الدمرداش عطيه رئيسًا للإدارة المركزية للمدن الشبابية.

• القرار الثاني بندب محمد عبد النبي عطيه سعد رئيساً للإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية