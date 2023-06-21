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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "كنوز الأرض الحمراء"

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية -إدارة البرامج التطوعية ، تفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "كنوز الأرض الحمراء"، والتي تعد أحد مبادرات "نحو الجمهورية الجديدة "  ، وذلك فى إطار برنامج دورنا Y-LEAD ، بالتعاون مع جمعية تنمية وطن" مشروع وطن"  ومركز خدمات التنمية ، بهدف زيادة الوعى البيئى بمحافظة البحر الأحمر  .

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وتضمنت الفعاليات تنفيذ ورشة تدريبية  لأعضاء أندية التطوع بالمدينة ،حول النظام البيئى والإيكولوجى وتأثيره على حياة الإنسان ، بالتعاون مع إدارة البيئة ، وذلك بديوان عام محافظة البحر الأحمر  ، كما تم توزيع عدد من الأكياس بديلة البلاسيتك لنشر ثقافة الحد من التلوث البلاستيكى .

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