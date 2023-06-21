الشباب والرياضة تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "كنوز الأرض الحمراء"

واصلت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية -إدارة البرامج التطوعية ، تفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "كنوز الأرض الحمراء"، والتي تعد أحد مبادرات "نحو الجمهورية الجديدة " ، وذلك فى إطار برنامج دورنا Y-LEAD ، بالتعاون مع جمعية تنمية وطن" مشروع وطن" ومركز خدمات التنمية ، بهدف زيادة الوعى البيئى بمحافظة البحر الأحمر .

وتضمنت الفعاليات تنفيذ ورشة تدريبية لأعضاء أندية التطوع بالمدينة ،حول النظام البيئى والإيكولوجى وتأثيره على حياة الإنسان ، بالتعاون مع إدارة البيئة ، وذلك بديوان عام محافظة البحر الأحمر ، كما تم توزيع عدد من الأكياس بديلة البلاسيتك لنشر ثقافة الحد من التلوث البلاستيكى .