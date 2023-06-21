يتقابل منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره منتخب النيجر، على استاد مدينة طنجة الدولي، في المواجهة المرتقبة التى تجمع المنتخبين بافتتاح لقاءات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا.

اقرأ أيضًا..

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام النيجر ببطولة أمم أفريقيا

ويواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره النيجر يوم الأحد المقبل 25 يونيو الجاري في تمام السادسة مساء بتوقيت المغرب، الثامنة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي أمام النيجر

وتذاع مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره النيجر، في المباراة التى تجمع المنتخبين بمستهل مشوار بطولة الأمم الأفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، بشكل حصري.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الكونغو بملعب مولاي رشيدي بمدينة الرباط في آخر تجربة للفريقين قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

بدأ المنتخب الأوليمبي المباراة بتشكيل ضم: حمزة علاء فى حراسة المرمى .. ومحمد طارق وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد ومحمد أشرف فى خط الظهر وأحمد كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر فى خط الوسط وأحمد قطة ومصطفي ميسي تحت رأس الحربة اسامة فيصل.

هاجم المنتخب الأوليمبي فى بداية الشوط الأول وقاد محمود صابر هجمة سريعة وراوغ الدفاع وسدد في الحارس تابعها قطة وسدد خارج المرمى.. وشهدت الدقيقة 34 إلغاء هدف للاعب قطة تم إلغائه للتسلل.

وأجرى المنتخب الأوليمبي مجموعة من التغييرات على مدار فترات الشوط الثاني بدأت بنزول الحارس على الجابري بدلا من حمزه علاء وأحمد فوزى بدلا من محمد شحاتة وزعزع بدلا من ميسي وعماد ميهوب بدلا من قطة ومحمد مغربي بدلا من أحمد عيد.

واستمر اللعب سجالا في منطقة المناورات دون وجود خطورة على مرمى الفريقين ولعب حاتم سكر ومحمود جهاد بدلا من محمد أشرف ومحمود صابر وشارك محمد سمير وأجويرو وعمر فايد بدلا من محمد طارق وأسامة فيصل حسام عبدالمجيد.

تشكيل المنتخب الأولمبي في مواجهة الكونغو

حراسة المرمي: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق ومحمد أشرف.

خط الوسط: محمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: محمود صابر وأسامة فيصل.

كان روجيرو ميكالى مدرب المنتخب قد أعلن قائمة السبت الماضي قائمة اللاعبين النهائية للاعبين، في المعسكر التدريبي الجاري فعالياته حاليًا.

وضمت قائمة المنتخب 23 لاعبًا هم:

حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، أحمد فوزي،أحمد عاطف، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل.