الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن مواعيد القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي ١٤٤٥ هـ

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية ممثلة في عمادة القبول وشؤون الطلاب موعد فتح باب القبول للالتحاق بالجامعة لدرجة البكالوريوس من العام الجامعي الجديد ١٤٤٥هـ.

موعد بدء القبول والتقديم بالجامعة السعودية الإلكترونية للبكالوريوس

وأوضحت الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها ستفعل رابط التقديم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق ١ محرم ١٤٤٥هـ / ١٩ يوليو٢٠٢٣ م ويستمر باب القبول مفتوحًا أمام استقبال الطلبات حتى يوم الأحد الموافق ١٢ محرم ١٤٤٥هـ / ٣٠ يوليو٢٠٢٣ م.

وأكدت الجامعة أنه سيتم القبول بشكل إلكتروني عبر بوابة القبول والتي سيتم تفعيل الرابط الخاص بها في الساعات الأولى من يوم التقديم.

وورد للجامعة سؤال حول إمكانية الدراسة بنظام الانتساب، ليؤكد حساب "الرد المباشر" الخاص بالتواصل مع الطلاب والإجابة على أي استفسارات واردة للجامعة، ليجيب بأن الجامعة تعتمد نظام "التعليم المُدمج" الذي يجمع بين الحضور التقليدي والإلكتروني، ونسبة المحاضرات المباشرة 33% بما يعادل يوم أو يومين في الأسبوع للبكالوريوس ويومين بالشهر للماجستير.

يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية أوضحت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنها تقع في مدينة الرياض، وتوسعت في افتتاح مراكز تعليمية في المناطق وفقًا للخطة المعتمدة للجامعة.

وتهدف الجامعة السعودية الإلكترونية للحصول على الاعتمادات الأكاديمية داخليًا وخارجيًا بما يساعد على رفع جودة مخرجاتها، كما تقدم الجامعة تعليمًا عاليًا مبنيًا على أفضل نماذج التعليم المستند إلى تطبيقات وتقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، الذي يدمج بين التعليم بالحضور المباشر، والحضور عن طريق التقنية، ونقل وتوطين المعرفة الرائدة بالتعاون مع جامعات وهيئات وأعضاء هيئة تدريس داخليًا وعالميًا، وبمحتوى تعليمي راق من مصادر ذات جودة أكاديمية، وتوطينه بما يتناسب مع متطلبات المجتمع السعودي، إضافة إلى دعمها لرسالة ومفهوم التعلم مدى الحياة لكافة أفراد المجتمع السعودي.