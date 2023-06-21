جوندوجان على أعتاب برشلونة بعد اجتياز الكشف الطبي

أصبح إلكاي جوندوجان، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، على أعتاب الانتقال لبرشلونة الإسباني، بعد اتفاق اللاعب مع إدارة البارسا على بنود التعاقد كافة.

كشف موقع "ريليفو" الإسباني أن جوندوجان أصبح في طريقة لبرشلونة بنسبة تتخطى الـ 99%، بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي في "كامب نو".

أوضح الموقع الإسباني أن لاعب وسط ألمان سيتي سيوقع على عقد لمدة موسمين، بالإضافة إلى موسم ثالث يكون اختياريًا بين جوندوجان وإدارة البارسا.

حقق قائد مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية مع الفريق الإنجليزي، إذْ نجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

تمسك السيتي ببقاء اللاعب لكن رغبة الأخير حسمت وجهته المقبلة، بعدما اجتماعه مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة خلال الأسابيع الماضية، وذلك لإقناع الدولي الألماني بالانتقال للبارسا خلال الموسم الجديد.

أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، تمسكه باللاعب، بعدما صرح بأنه يرغب في استمرار جوندوجان مع الفريق خلال الموسم الجديد، مشيبرًا إلى أن اللاعب يعد أحد أبرز اللاعبين الذين دربهم الإسباني في مسيرته التدريبية.

أكد جوارديولا أن جوندوجان يعد قائدًا عظيمًا ولاعبًا رائعًا، بعد المساهمات الكبيرة التي قدَّمها اللاعب مع الفريق الإنجليزي خلال الفترة الماضية.