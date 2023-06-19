جوارديولا يُثير الجدل حول مستقبل جوندوجان مع السيتي

يواصل مانشستر سيتي الحفاظ على نجمه اللامع إلكاي جوندوجان، لاعب وسط الفريق خلال الموسم الجديد، بعد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والاَسيوية الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى الهلال واتحاد السعودي اهتمامهما بضم جوندوجان، بجانب تواجد برشلونة للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو المقبل.

ودخل الهلال في مفاوضات قوية لضم اللاعب، بعدما فشل ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث رفض اللاعب اللعب في الدوري السعودي، لينتقل لإنتر ميامي الأمريكي.

جوارديولا يتمسك بـ جوندوجان

تمسك المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي بتواجد جوندوجان مع الفريق خلال الموسم الجديد، بعد العروض التي تلقاها اللاعب في الاَونة الأخيرة الماضية.

وشدد جوارديولا على أن جوندوجان يعد لاعب عظيم، وحال نجح برشلونة في التعاقد مع الألماني فإنهم سيضمون لاعب قوي ورائع.

تصريحات جوارديولا

تحدث جوارديولا، في تصريحات نشرها برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، حيث قال: "أعرف جيدًا دراية اهتمام برشلونة بالتعاقد مع جوندوجان، لكن مانشستر سيتي مهتم للغاية ببقائه في النادي، أرغب في أن يبقى معنا".

وتابع المدرب الإسباني تصريحاته: "في حالة نجح برشلونة في التعاقد مع جوندوجان، فإنهم سيضمون لاعب رائع وعظيم".

وعن اهتمام برشلونة بضم كانسيلو، قال: "لم يصل إلينا عروض من البارسا بخصوص جواو كانسيلو، لا توجد مقترحات منهم حتى الآن".

بينما علق على تصريح تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بخصوص رفض السيتي إعارة كانسيلو، فقال: "أظن أنهم لم يبلغوه بشكل كافي وصحيح عن تلك القصة".

بينما اختتم تصريحاته عن حقيقة تعاقد فريقه مع مبابي، حيث قال: "بالتأكيد، لن نتعاقد مع كيليان مبابي، إنه لن ينضم إلى مانشستر سيتي. الجميع يعرف أين يرغب اللاعب في النادي الي يرغب في اللعب له".

وكان جوارديولا قد نجح في تسطير تاريخ جديد مع مانشستر سيتي، بعدما حقق الثلاثية التاريخية، الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

واستطاع بيب الفوز على إنتر ميلان في المباراة النهائية من الشامبيونزليج، حيث حقق الفريق الفوز بهدف نظيف على العملاق الإيطالي.

بينما توج بالبريميرليج بعد منافسة قوية وشرسة مع اَرسنال، والتي امتدت للجولات الأخيرة من مسابقة الدوري.