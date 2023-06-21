تراجع جديد لأسعار الدواجن واللحوم قبل عيد الأضحى

في بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى.. تراجعت أسعار معظم السلع إذ انخفضت أسعار اللحوم والذهب والفراخ عقب موجات ارتفاع الأسعار التي شهدتها الفترة الأخيرة في السوق المصري.

وتستمر جهود الدولة في ضخ لحوم بلدية ومستوردة بكميات ضخمة في الأسواق، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بتخفيضات كبيرة.

انخفاض أسعار اللحوم والدواجن

طرحت وزارة الزراعة لحومًا بلدية بأقل من أسعار السوق بنحو 20% تقريبا، فسجل سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيها.

كما سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا، في ظل توقعات قوية بعودة الانخفاض في الأسواق مرة أخرى بالنسبة للدواجن والبيض والكتاكيت والأعلاف أيضا، فبلغ سعر الدواجن البيضاء في المزرعة الثلاثاء، 68 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر 76 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة بمنافذ الزراعة

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضأن إلى 185 جنيهًا للكيلو.

أما في محال الجزارة، سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 270 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا.

كما سجل سعر الكبدة المستوردة 110 جنيهات والسجق المستورد 90 جنيها والسجق البلدي 180 إلى 240 جنيها، وأكد التجار أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب النوع.

التموين توجه رسالة للمواطنين

في هذا السياق أكد العميد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية، أن أسعار اللحوم في منافذ الدولة، سواء مجمدة أو طازجة، تقل عن أسعارها في السوق المحلي بنسب تتراوح ما بين 40% إلى 45%.

وأشار السعدني، في تصريحات صحفية، إلى أن سعر اللحم البرازيلي في المنافذ والمجمعات يبلغ 160 جنيهًا، بينما تبلغ اللحوم الهندية نحو 130 جنيها للكيلو.

ووجه العضو المنتدب التنفيذي لوزارة التموين و التجارة الداخلية، رسالة إلى المواطنين : "نطمن الناس إن اللحوم ذات جودة عالية وآمنة، وهناك لجان تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، تذهب إلى الدولة المستورد منها اللحوم لإجراء الكشف الطبي على الأبقار قبل الشحن لمصر"، مضيفًا انه عند وصول الأبقار إلى محاجر توشكا والعين السخنة، يتم الذبح في مجازر على أعى مستوى، وإجراء الكشف البيطري مرة أخرى على اللحوم بعد الذبح.