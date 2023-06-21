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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئولي التوكاتسو والمدارس اليابانية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

استقبل المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الأربعاء، خبيرة التوكاتسو مها السيد جبة ومسئولي التوكاتسو والمدارس اليابانية بدميـاط، سماح إبراهيم رجب وهمت أمين أمام وسوزان طه الغزلاني وهدى رضا حمادة.

وأكد وكيل الوزارة، أن المدارس اليابانية بدمياط الجديدة وكفر البطيخ تتسابق في تطبيق فلسفة بناء شخصية الطالب المتكاملة معرفي ومهاري وبدني بالاعتماد على أنشطة التوكاتسو اليابانية التنمية الشاملة للطفل من خلال تطبيق نظام التعليم الجديد 2,0 الذي يهدف بناء المهارات الحياتية لدى الطلاب ليتمكنوا من مواكبة تطورات القرن الحادى والعشرين بالإضافة تنمية مدارك الأطفال المتعددة برياض الأطفال من خلال أنشطة التعلم من خلال اللعب لتحقيق رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة

وتقديرًا لجهودهم البارزة في متابعتهم للعملية التعليمية بالمدارس، أهداهم وكيل الوزارة شهادات الشكر والتقدير، مؤكدًا أن تكريم القيادات التعليمية هو تكريم لجميع العاملين بالمدارس، معربًا عن إمتنانه لجهودهم المبذولة لخدمة العملية التعليمية.

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