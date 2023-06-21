سوريا تحدد شروطها لعودة العلاقات مع تركيا

أكدت الخارجية السورية، أن انسحاب تركيا من شمال سوريا هو الطريق الوحيدة لعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين، مشيرة إلى أن ضمان أمن الحدود مسؤولية مشتركة للبلدين.

وقال معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان، خلال الاجتماع الدولي العشرين بصيغة أستانا إن "الانسحاب التركي من الأراضي السورية يشكل المدخل الوحيد لأي علاقات عادية بين البلدين، أو لأي تعاون في أي مجال.

ضمان أمن الحدود مسؤولية مشتركة للدول المتجاورة

وأضاف"مكافحة الإرهاب لا تتم بانتقائية، وأن ضمان أمن الحدود مسؤولية مشتركة للدول المتجاورة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، قبل أيام، أن الجيش التركي «حيّد» 53 مسلحًا كرديًا في شمال سوريا، مستعينًا بالمدفعية وطائرات مسيرة، في هجمات انتقامية عقب هجوم على موقع للشرطة في الجانب التركي من الحدود في مطلع الأسبوع.