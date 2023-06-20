انطلاق بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٣ بمدينة العريش

أعربت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ سعادتها وفخرها بتواجدها على أرض الفيروز، وبتنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات بأرض سيناء الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعًا، موجهة الشكر لأبناء المحافظة والأهالي ومجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء على هذا الاستقبال الحافل والتنظيم الرائع، وجاء ذلك خلال مشاركتها في فاعليات افتتاح بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023، بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم تحت شعار "مبادرة وطن واحد"

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، هذه الفعاليات، متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للاتحادات النوعية، والذي يقام لأول مرة تحت رعاية الوزارة ومجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء، وتقام البطولة تحت شعار "مبادرة وطن واحد" بمشاركة ٢٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم ١٠٠ لاعب ولاعبة من أهل سيناء.





بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم بمدينة العريش

بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم بمدينة العريش

وفي هذا الصدد وجهت "عثمان" الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاهتمامه ودعمه الدائم للنشء والشباب مثمنة هذه الجهود والاهتمام بنشر الرياضة والألعاب الترفيهية بين الشباب، والشكر والتقدير الخاص للسيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية.

وأكدت "عثمان" اهتمام الدولة المصرية بالنشء والشباب ودعم القيادة السياسية لهم، وتبني الدولة لسياسات تأهيل وتمكين تتيح لهم فرص تعزز من مشاركتهم المجتمعية باعتبارهم الأمل في غد أفضل.

بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم بمدينة العريش

وأشارت "عثمان" إلى اهتمام المجلس القومي للطفولة والأمومة بأبنائنا من محافظة شمال سيناء، لافتة إلى المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري والتي قد تم اطلاقها بالتعاون والشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تم تنفيذ انشطتها بمحافظة شمال سيناء شهر مايو الماضي وتم الوصول من خلال المبادرة إلى شريحة كبيرة من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، وتهدف المبادرة إلى إكساب الطفل المصري السلوكيات الإيجابية ومهارات صناعة التغيير الاجتماعي التي تمكنه من أن يكون مبادر ومشارك في حل مشاكل المجتمع من حوله، موجهة الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدعمه الكامل لانشطة المبادرة وحرصه الدائم على إنفاذ حقوق الطفل.

وأضافت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى إلى التوسع في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفاعليات بمحافظة شمال سيناء والخاصة بتمكين الطفل بالتعاون مع السيد المحافظ ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء، للوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة للقضاء على كافة أشكال العنف والإساءة والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال وترسيخ القيم والمبادئ التي تتيح للطفل التنشئة في بيئة خالية من العنف والإساءة.