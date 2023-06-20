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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

روسيا تحتفى بجندي دمر أقوى الدبابات الألمانية وتمنحه مليون روبل

دبابة ألمانية من
دبابة ألمانية من طراز ليوبارد

كرمت وزارة الدفاع الروسية، أحد الجنود، ومنحته مكافأة مالية ضخمة، بسبب تدميره دبابة ألمانية، من أكثر المركبات العسكرية تقدمًا وقوة.

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وظهر الجندي أندريه كرافتسوف، جالسا على سرير في المستشفى، ويتلقى المكافأة من البطل الأولمبي ألكسندر كاريلين.

 

وتمكن كرافتسوف، من تدمير دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد"، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

تكرم الجندي الروسي 

                                                                    

وتعتبر دبابات "ليوبارد 2"من أكثر المركبات العسكرية تقدما وقوة، وقدمت دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" العشرات منها لمساعدة أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

 

ولم توضح وزارة الدفاع الروسية، متى وأين دمر كرافتسوف الدبابة أو ما سبب رقوده المستشفى، رغم أنه يبدو أنه فقد يده اليمنى.

 

مكافأة ضخمة 

 

 وأفاد موقع "سكاي نيوز" أن الجندي الروسي المصاب حصل مكافأة ضخمة تبلغ مليون روبل 9277 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 12 ألف دولار أميركي.

 

وأشارت وكالة رويترز، إلى  أن كرافتسوف حصل على المكافأة من "مؤسسة خاصة".

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها دفعت "مكافآت فردية" لأكثر من 10 آلاف جندي روسي منذ بداية حرب أوكرانيا، لتدميرهم أو استيلائهم على معدات أوكرانية أو غربية.

 

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