«الشباب والرياضة» بالغربية تناقش استعدادات استقبال عيد الأضحى

عقد يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اجتماعاً مع مديري الإدارات المركزية والفرعية بالمديرية، لمناقشة استعدادات وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية لعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وناقش "الديب" استعدادات مراكز الشباب لصلاة العيد، مشدداً على ضرورة وضع خطة لكل إدارة فرعية،وكيفية تنفيذ مبادرة العيد أحلى والتي يستفاد منها جميع مترددين مراكز الشباب بالمحافظة، بحضور الدكتور عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة ومديري الإدارات المركزية والفرعية

ندوات توعوية وجولات ميدانية في عيد الأضحى

كما وجه بضرورة تكثيف الأنشطة خلال الفترة القادمة والعمل على تنفيذ الندوات التوعوية التي تستهدف الشباب والنشئ تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأيضا تنظيم جولات ميدانية للشباب من المدن الأخرى داخل المحافظة لقرى حياة كريمة.

وأكد "الديب" ضرورة تفعيل غرفة العمليات بالإدارة للتواصل في حالة حدوث أي أزمة والتأكيد على المراجعة الفنية لكافة الأدوات الموجودة بالمراكز لمجابهة الأزمات والكوارث من طفايات الحريق وخراطيم مياه وغيرها.

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وعوامل الأمن والسلامة داخل حمامات السباحة والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة داخل الهيئات الشبابية والرياضية وتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب خلال الإجازة الصيفية، التأكيد على استمرار المتابعة ومراكز الشباب والملاعب المنجلة موجهاً باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بها .

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية