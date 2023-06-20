وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى حميات الزقازيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية، بالمرور على مستشفى حميات الزقازيق.

استهدفت الجولة التفقدية، متابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك فور عودته من المشاركة في ورشة العمل لمشروع أسرة بالقاهرة.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن العمل، وتواجد الصيادلة بصيدلية الطوارئ التي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم وجود أي أصناف بها عجز، كما حرص على الاستماع إلى المرضى بالأقسام الداخلية، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وعاين وكيل الوزارة الأماكن المختلفة بالمستشفى، لاختيار أماكن تقديم الخدمة الطبية البديلة، والمناسب منها في حالة البدء في تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والخدمات المكملة مثل وحدات "المغسلة، والتعقيم، والمطبخ"، موجهاً مدير المستشفى بوضع تصور كامل وشامل بالخطة البديلة، أثناء بدء التطوير، كما اطمأن على كفاءة عمل المولد الكهربائي الجديد، موجهاً بمتابعة أعمال الصيانة الدورية له، والعمل علي إصلاح أي أعطال بكهرباء المستشفى.

كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والوقوف على نسب الإنجاز بها، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، حيث تم تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، تتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبني آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.