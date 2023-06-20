شرائح بف باستري بالدجاج على خطى الممطاعم

تحرص الأمهات اثناء تحضير الوجبات لأفراد أسرتها على تجديد الأصناف حتى تدفع الملل والرتابة في تكرارا نفس الأنصاف المقدمة لأفراد أسرتها.

وتحتوى الدجاج على فوائد عديدة فضلا عن مذاقها الشهي وسهولة تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة شهية.

ونقدم لكٍ في السطور التالية فوائد تناول الدجاج على صحة الجسم.

1. تساعد على بناء عضلات الجسم

يساعد تناول صدور الدجاج في بناء كتلة عضلات الجسم؛ وذلك لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من البروتين، بذلك فإن ممارسة التمارين الرياضية جنبًا إلى جنب مع تناول صدور الدجاج سيكون له أثر إيجابي على صحة عضلات الجسم.

2. تسهم في فقدان الوزن

وُجد أن تناول صدور الدجاج يقي من زيادة الوزن ذلك بسبب غناها بالبروتين، وهذا ما يجعله يندرج دائمًا ضمن الحميات الغذائية التي تهدف إلى خفض الوزن.

يُعزى السبب وراء قدرة صدور الدجاج في الوقاية من السمنة إلى أنها تساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يؤدي ذلك إلى التقليل من كمية الكربوهيدرات المتناولة في الوجبة اللاحقة.

يجدر الذكر أن طريقة طهي صدور الدجاج تلعب دورًا كبيرًا في هذه المسألة، لذا في حال الرغبة في فقدان الوزن فيجب تناول صدور الدجاج المشوية أو المسلوقة والابتعاد عن تلك المقلية.

3. تعمل على تقوية عظام الجسم

من فوائد صدور الدجاج أنها قد تساهم في تقوية عظام الجسم، حيث إن البروتين الموجود فيها ينعكس بشكلٍ إيجابي على تقوية عظام الجسم، وبالتالي خفض خطر إصابتها بالكسور.

4. تسهم في تقوية جسم الرياضيين

صدور الدجاج غنية بالبروتين، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على صحة الرياضيين بشكلٍ خاص، إذ إن أجسامهم تحتاج إلى مستويات جيدة منه للقيام بالوظائف المختلفة، ولزيادة الكتلة العضلية لديهم.

تجدر الإشارة إلى أنه يوصى بتناول غرام واحد من البروتين مقابل كل كيلوغرام من وزن الجسم، في حين على الرياضيين تناول 0.6 غرام من البروتين مقابل كل 0.9 غرام من وزنهم.

5. تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الجسم

تُعد صدور الدجاج من الأطعمة منخفضة الكولسترول، وبالتالي تناولها يضمن الحصول على البروتين والقيم الغذائية المختلفة دون رفع مستويات الكوليسترول في الجسم، ولهذا السبب توصي جمعية القلب الأمريكية بالتركيز على تناول الدجاج والأسماك بدلًا عن اللحوم الحمراء.

بخطوات سهلة وسريعة حضري شرائح بف باستري بالدجاج على خطى المطاعم.

المقادير

- اللحم : كيلو (مقطع مكعبات)

- الماء : 2 كوب

- زيت الزيتون : نصف كوب

- البصل : 2 حبة (مقطع)

- القرفة : 2 عود

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل ومكعبات اللحم وقلبي حتى يتغير لونها.

أضيفي الثوم وقلبي، ثم تبلي بالملح والفلفل الأسود والقرفة.

اسكبي الماء وحركي الخليط، ثم غطي القدر وخففي النار واتركيه لحوالي 40 دقيقة حتى تمام النضج.

قدمي طاجن اللحم بالبصل والقرفة ساخناً.

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شرائح بف باستري بالدجاج

- فيليه دجاج : 500 غراماً (مفروم مكعبات)

- جبن كريمي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- عجينة البف باستيري : عبوة (شرائح)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الخل : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي الدجاج وقلبيه حتى ينزل ماؤه.

أضيفي الملح، والفلفل، والأعشاب المجففة، وقلبي لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج.

ارفعي المقلاة عن النار واتركي الدجاج ليبرد.

اخلطي الجبن الكريمي مع الدجاج.

مدّي عجينة البف باستري، ووزعي حشوة الدجاج عليها ولفيها ثم أغلقي أطرافها بالشوكة.

اخلطي البيضة مع الخل وادهني وجه العجين فيها.

اصنعي شقوقاً طولية على سطح العجين بواسطة سكين حاد.

ضعي الفطائر في صينية مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون ثم قدميها ساخنة.