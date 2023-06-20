انتهاء عمليات البحث عن مركب المهاجرين المنكوبة باليونان

أكد محمد الزفزاف، رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن مركب المهاجرين المنكوبة باليونان، لافتًا إلى أنه لا يوجد أمل فى العثور على أى أحياء آخرين.

عدد الناجين من حادث مركب اليونان 43 مصريًا منهم 5 قصر

وأشار "الزفزاف"، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، إلى أن عدد الناجون من حادث المركب 43 مصريا منهم 5 قصر و47 سورى 12 باكستانى 2 فلسطينيين، وتم نقل 71 من الناجين إلى إيواء بالقرب من العاصمة أثأثينا.

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كما تم العثور على 78 جثمانًا تم نقلهم إلى مشرحة أثينا للقيام بالإجراءات المتعلقة بذلك منها تحليل DNA، وتم انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن مركب المهاجرين المنكوبة، ولا يوجد أمل فى العثور على أى أحياء آخرين.

اعتقال 9 مصريين من الناجين من المركب المنكوبة باليونان

ونوه رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان، إلى أنه تم إعتقال 9 مصريين من الناجين من المركب المنكوبة باليونان، ووجهت إليهم تهم الإتجار بالبشر والتهريب وتعريض الأرواح للخطر وعرضوا على نيابة كالاماتا.

ثمن تذكرة الموت.. ٤٥٠٠ دولار للسفر إلى إيطاليا

وتابع: "طبقا للمنظمة الدولية للهجرة كان على متن المركب 750 مهاجرًا منهم 40 طفلا تدعى السلطات البكستانية أن منهم 300 باكستانى وأعلنت الحداد ليرتفع العددفى ذلك فوق 17000 غرقوا فى البحر الأبيض خلال العشر سنوات الماضية ليحول البحر الأبيض لاكبر مقبرة للمهاجرين، وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا".

تطورات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية باليونان

هذا وتتابع " بوابة الوفد الإليكترونية" آخر تطورات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية باليونان، الحادث الذي هز العالم وراح ضحيته عدد كبير من الأفراد بمختلف جنسياتهم، حيث كان يحمل على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين، وقد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية

وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبالة السواحل اليونانية على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا. وتقول السلطات اليونانية، التي راقبت القارب على مدى 15 ساعة قبل غرقه بعدما تلقت تنبيها من روما بشأنه في اليوم السابق، إن ركابه رفضوا مرارا المساعدة قائلين إنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا. واعتُقل تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، مساء أمس الخميس على خلفية غرق القارب.

رد الحكومة المصرية على حادث مركب اليونان

وادانت الحكومة المصرية بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.

وأكدت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.