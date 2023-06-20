مبابي يسجل رقمًا مميزًا في مباراة فرنسا واليونان

تمكن النجم الفرنسي بتحقيق رقمًا مميزًا في مباراة فرنسا واليونان في الجولة الرابعه بتصفيات يورو 2024.

ذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات صباح اليوم ، سجل كيليان مبابي هدفه الأربعين مع منتخب فرنسا، ليصبح خامس لاعب يصل إلى هذا الرقم لكنه أول لاعب يفعل ذلك قبل بلوغه الثلاثين من عمره (24 عامًا و5 أشهر و30 يومًا.

تمكن كيليان مبابي من تسجيل الهدف الأول في شباك اليونان بهدف من خلال ضربه الجزاء في الدقيقة 55 من أحداث الشوط الثاني.

حقق المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم فوزًا ثمينا على نظيره منتخب اليونان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين على أرضية ملعب «فرنسا» معقل الديوك. ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.

منتخب فرنسا يواجه اليونان بتصفيات اليورو 2024

وسجل هدف الفوز الوحيد للديوك الفرنسية في اللقاء كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وبهذ الفوز يرتفع رصيد المنتخب الفرنسي إلى النقطة الثانية عشر في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية محققا العلامة الكاملة، فيما يتوقف منتخب اليونان عن المركز الثاني برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز في أول مباراتين.

ويتواجد منتخبا فرنسا واليونان في المجموعة الثانية من مجموعات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، رفقة كل من منتخب هولندا وأيرلندا وجبل طارق.

ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات أمم أوروبا

فرنسا: 12 نقاط.

اليونان: 6 نقاط.

هولندا: 3 نقطة.

أيرلندا: بدون رصيد من النقاط.

جبل طارق: بدون رصيد من النقاط.

في سياق متصل شدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أن تدريب منتخب بلاده خلال الفترة الحالية ليس المناسب، خاصة بعدما جدد المدرب ديديه ديشامب، المدير الفني للديوك، عقده مع الاتحاد الفرنسي عقب نهاية كأس العالم قطر 2022.

وأوضح زيدان أنه عندما كان في فريق كان كان يحلم باللعب لبوردو، وبعدها يوفنتوس ومن ثم ريال مدريد.

وأكد أنه لم يخطط لأي شئ بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وعندما توليت تدريب ريال مدريد وتوجت بالكثير من البطولات كنت بحاجة للراحة والتنفس بعض الشئ .

وكان المنتخب الفرنسي قد خسر لقب كأس العالم قطر 2022 لصالح نظيره الأرجنتيني، بعدما حسمها الأخير بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3.