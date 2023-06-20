وزيرا التنمية والهجرة ومحافظ الغربية يشهدون أول تجربة للري الذكي للأشجار بالطاقة الشمسية

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أول تجربة أطلقتها محافظة الغربية لري الأشجار بالطاقة الشمسية من خلال استخدام تطبيق المحمول، والتي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية أتحضر للأخضر، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وأشاد اللواء هشام آمنة، بتجربة ري الأشجار بالطاقة الشمسية والتي تعد الأولى من نوعها في الري الذكي للأشجار من خلال خلية طاقة شمسية صممها حي ثان طنطا بالتعاون مع الشركة البريطانية لتدوير المخلفات، حيث يتم استخدام الموبايل لفتح وغلق أنبوبة المياه، في خطوة هامة جدا لتوفير الكهرباء والحفاظ على كل نقطة مياه، حيث يتم ري الأشجار بالتنقيط وليس بالغمر كما هو متبع، موجهاً الشكر لمحافظة الغربية على التجربة الرائدة والمتميزة كما وجه بتعميم التجربة على باقي المحافظات.

ري الأشجار بالطاقة الشمسية

وشهد وزيرا التنمية المحلية والهجرة تجربة محافظة الغربية لتشغيل تطبيق فرزاوي، لتجميع القمامة ومخلفات الهدم إلى جانب تجميع زيوت الطعام المستخدمة في المنازل، لإعادة تدويرها من خلال بروتوكول تعاون مع شركة طنطا للزيوت والصابون، حيث يتم إنتاج منتجات مثل الصابون وغيرها من تلك الزيوت.

وفي سياق متصل حرص الوزيران والمحافظ على المشاركة في زراعة عدد من الأشجار بحي ثان طنطا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، كما تفقدوا أعمال تطهير ترعة القاصد من المخلفات من خلال الفرق التطوعية بالحي.

الري الذكي للأشجار بالطاقة الشمسية

وقال اللواء هشام آمنة إن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زيادة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بجميع المحافظات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنها سعيدة بالمشاركة في مبادرة 100 مليون شجرة، تلك المبادرة التي تحقق خطط التنمية المستدامة، التي تسعى الدولة المصرية الوصول إليها، وتعكس هذه المبادرة اهتمام القيادة السياسية بزيادة المساحات الخضراء في كافة أنحاء الجمهورية، وترتبط هذه الأهداف بشكل مباشر بأهداف المبادرات الرئاسة "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة بكافة المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب توجيه المديريات الخدمية بالمشاركة في تنفيذ المبادرة حيث تم زراعة 170 ألف 54 شجرة منهم 123 ألف 648 شجرة من خلال الوحدات المحلية إلى جانب 46 ألف 406 شجرة من خلال مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والزراعة، وجامعة طنطا.