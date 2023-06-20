بالفيديو.. الفرنساوي يرسم الفرحة على وجوه الطلاب بالأقصر

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حالة من الفرحة والارتياح سادت بين طلاب الثانوية العامة بالأقصر، عقب الانتهاء من آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الثانوية العامة؛ لسهولة الأسئلة، ووضوحها فضلًا عن كونها مباشرة.

الطالب أحمد عبد الرحمن، قال إن امتحان اللغة الفرنسية جاء أسهل من امتحان اللغة العربية، مؤكدًا أن الأسئلة مباشرة وفي متناول الطالب "الضعيف" ليس فقط المتوسط.

واتفق معه محمود عبد الله، بتعبيره: " الامتحان جاء أسهل من السهل"، مبديًا سعادته بكون الفرنساوي هو أول مادة تأتي اسئلتها دون تعقيد، منذ انطلاق الامتحانات، في منتصف يونيو الجاري.

وقال الطالب حسن محمد، إن جزء القواعد كان يتضمن بعض الأسئلة غير المباشرة، وكانت تتطلب بعض التفكير لحلها، إلا أن الامتحان في المجمل "مُرضي".

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالأقصر الامتحانات، وسط عملية تأمين مشددة أمام اللجان، وتوافر سيارات الإسعاف؛ تحسبًا لأية طواريء

ويشار إلى إنه من المقرر أن يؤدى حوالي 7550 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة الأقصر، بينهم 1351 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية، و5079 طالبا وطالبة بقسم علمى علوم، و448 طالب فى قسم علمى رياضة.

جاري ‘

