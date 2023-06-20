تُطرح في عيد الأضحى.. مميزات الـ20 جنيه البلاستيكية

الـ20 جنيه الجديدة، الـ20 جنيه البلاستيكية، شكل العشرين جنيه الجديدة، بهذه الكلمات يبحث المصريين عن العملة الجديدة، التي من المقرر طرحها خلال الشهر الجاري، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وذلك حسبما أعلن خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزى لدار طباعة النقد، أثناء فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى، بأنه سيتم طرح الكميات التي تمت طباعتها من العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيهًا، بالتزامن مع حلول العيد.

وفي هذا التقرير، يوضح "الوفد" مميزات العملة الجديدة فئة الـ20 جنيه، المنتظر طرحها.

الـ20 جنيه الجديدة

مميزات الـ20 جنيه الجديدة

مقاومة للمياه.

لا تتأثر بالأتربة ومقاومة للتلوث.

صديقة للبيئة، وقابلة لإعادة التصنيع.

من الصعوبة تزوير العملات البلاستيكية.

تعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

رفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية.

العمر الافتراضي للعملة البلاستيكية 3 أضعاف العملة الورقية.