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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

اليوم.. 3 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا 2023

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا

تستكمل اليوم منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ تصفيات أمم أفريقيا 2023 حيث تقام 3 مباريات مهمة ترصدها لكم بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية:

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تصفيات أمم أفريقيا 2023 ..        

بوروندي ضد ناميبيا ..

يستعد منتخب بوروندي لخوض مواجهة مهمة ضد ناميبيا في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

ويتربع منتخب ناميبيا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن منتخب الكاميرون الوصيف، بينما يأتي منتخب بوروندي في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SuperSport Maximo 1 الحاصلة على حقوق نقل المباراة.

اثيوبيا ضد مالاوي ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 4 عصرَا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قناة SuperSport Football الحاصلة على حقوق بث اللقاء.

ويتواجد منتخب مالاوي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب اثيوبيا الذي يتواجد في المركز الرابع بنفس رصيد النقاط.

السودان ضد موريتانيا ..

من المقرر أن يلتقي المنتخب السوداني ضد نظيره موريتانيا في تمام الساعة 8 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4 لحساب الجولة 5 من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب السودان في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب موريتانيا الذي يحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

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