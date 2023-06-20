اليوم.. 3 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا 2023

تستكمل اليوم منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ تصفيات أمم أفريقيا 2023 حيث تقام 3 مباريات مهمة ترصدها لكم بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية:

تصفيات أمم أفريقيا 2023 ..

بوروندي ضد ناميبيا ..

يستعد منتخب بوروندي لخوض مواجهة مهمة ضد ناميبيا في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

ويتربع منتخب ناميبيا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن منتخب الكاميرون الوصيف، بينما يأتي منتخب بوروندي في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SuperSport Maximo 1 الحاصلة على حقوق نقل المباراة.

اثيوبيا ضد مالاوي ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 4 عصرَا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قناة SuperSport Football الحاصلة على حقوق بث اللقاء.

ويتواجد منتخب مالاوي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب اثيوبيا الذي يتواجد في المركز الرابع بنفس رصيد النقاط.

السودان ضد موريتانيا ..

من المقرر أن يلتقي المنتخب السوداني ضد نظيره موريتانيا في تمام الساعة 8 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4 لحساب الجولة 5 من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب السودان في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب موريتانيا الذي يحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط.