موعد مباراة البرتغال و آيسلندا اليوم في تصفيات أمم أوروبا يورو 2024

يحل منتخب البرتغال ضيفًا ثقيلا على نظيره آيسلندا مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد لاوغارد السفولور ضمن منافسات الجولة الرابعه من التصفيات يورو 2024.

ترتيب منتخب البرتغال في المجموعة

يعتلي منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، حقق منتخب البرتغال العلامة الكاملة فاز في 3 مباريات ولم يتعادل في أي لقاء و لم يخسر في مباراة حتي قبل اللقاء.

بينما سلوفاكيا يحتل وصافة ترتيب المجموعة لعب 3 مباريات فاز 2 مباراة وتعادل في لقاء وحيد يمتلك في عدد من النقاط 7.

في المركز الثالث لوكسمبرج لعب 3 مباريات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في لقاء وحيد خسر في لقاء وحيد يمتلك 4 نقاط.

آيسلندا في المركز الرابع يحتل المركز الرابع لعب 3 مباريات فاز في لقاء وحيد خسر في لقاء لقاءائين برصيد 3 نقاط .

ويحتل البوسنه المركز قبل الأخبر ، لعب 3 مباريات فاز في مباراة وحيده خسر في مباراتين يمتلك 3 نقاط .

بينما ليشتنشتاين المركز الأخير بدون نقاط في المركز الأخير.

تشكيل منتخب البرتغال لمباراة آيسلندا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: دانيلو بيريرا - أنطونيو سيلفا - روبن دياش

خط الوسط: جواو كانسيلو - جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - رافاييل جيريرو

خط الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

على الجانب الأخير ، اقتحم مشجع ملعب دا لوز، خلال مباراة جمعت منتخب البرتغال مع نظيره البوسنة والهرسك، وحَمل النجم كريستيانو رونالدو.

وانتشر مقطع الفيديو عبر تويتر، ووثق لحظة اقتحام المشجع الذي توجهه نحو اللاعب الشهير، وعانقه ثم حمله، ورقص فرحاً به.

وتفاعل رونالدو، مع المشجع وشاركة الاحتفال الشهير "Siiii"، الأمر الذي أثار استحسان الحضور، وتفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد ثواني طارد رجال أمن الملعب، المشجع للإمساك به، وأخرجوه من المستطيل الأخضر وإعادته للمدرجات.

وكان رونالدو البالغ من العمر 38 عاماً، قد عزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، بواقع 199 مباراة.

وتفوّق فريق البرتغالي على ضيفهم البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في إطار تصفيات يورو 2024.

موعد مباراة البرتغال و آيسلندا في التصفيات اليورو

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة 8.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.45 مساء بتوقيت الإمارات .