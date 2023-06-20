طلاب البحر الأحمر: اللغة الأجنبية الثانية سهل جدًا

أدى طلاب الثانوية العامة بالبحر الاحمر الامتحان، اليوم الثلاثاء، فى مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنساوى - الألمانى - الإيطالى ) و باستطلاع آراء الطلاب جائت جميع الآراء واحدة الامتحان سهل جدا

وقال الطالب أحمد عبد المقصود بلجنة مدرسة محمد الطيب التجريبية بالغردقة، إن امتحان الفرنساوى كان سهل جدا والوقت كافى للإجابة على جميع الأسئلة وخرجنا قبل الوقت المحدد وهو ساعتين

وكانت اللجان فتحت أبوابها فى الساعة الثامنة صباحا وتم دخول الطالبات من خلال البوابات الالكترونية و التفتيش بالعصا الالكترونية لمنع دخول الهواتف المحمولة .

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ٣٣٩٨ طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على عدد ١٣ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر على أن اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وتم تجهيزها من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيمها للوقاية من الأمراض وحفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

ووجه وكيل التعليم مديري الإدارات التعليمية بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس، فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم.

وتم التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجده لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنه من لجان سير الامتحانات وفي سياق متصل فقد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أى مشكله قد تواجه سير العملية الامتحانية هذا وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر كل الجهود والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر مع الالتزام بكل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية

وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان حاملين أى أجهزة إلكترونية، مؤكداً إتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من تعقيم وتطهير المدارس ونظافتها يومياً منذ بدأ الامتحان وعقب الانتهاء منها حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية