السعودية تعرض خطة تنظيم إكسبو 2030 في حفل عالمي بحضور ولي العهد

عرضت السعودية خطتها لتنظيم معرض إكسبو 2030 على ممثلى الدول أعضاء المكتب الدولى للمعارض وذلك فى حفل عالمى بباريس ليلة أمس حضرة ولى العهد محمد بن سلمان.



يعد حفل الاستقبال هو حفل المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 ، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض - المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي.



يشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.

يُشار إلى أن هذا الحفل يُقام ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة "معرض الرياض إكسبو 2030"، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيداً للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في نوفمبر القادم في الوقت الذي يحظى الملف بدعم القيادة السعودية وعمل مشترك بين الجهات الحكومية كافة، بالإضافة إلى دعم المجتمع السعودي.