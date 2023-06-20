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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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برعاية رئيس الجمهورية  وزارة العدل تختتم منتدى إعادة هيكلة الاعمال وتشجيع الاستثمار 

وزارة العدل تختتم منتدى إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار 

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت اليوم  الثلاثاء الجلسه الافتتاحية لفعاليات اليوم الثاني من المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، الذي تنظمه وزارة العدل تحت عنوان "افضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة"، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة «أنسول» انترناشيونال، وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
 

هذا وقد حضر الجلسة الافتتاحية، أمس الاثنين، وزير التجارة والصناعة المصري ووزير العدل القطري ونائب وزير العدل السعودي ورئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة الكويت وممثل وزارة العدل التونسية نيابة عن وزيرة العدل التونسية وعدد من سفراء دول عربية وأجنبية، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وچيبوتي بالبنك الدولي والمدير الإقليمي لدول شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية ورئيس منظمة "انسول" إنترناشيول، وعدد من كبار الشخصيات القضائية من دول عربية، ولفيف من قيادات وزارة العدل والمحاكم الاقتصادية، ويشارك في هذا المنتدى عدد من الخبراء الدوليين وممثلين عن الكيانات المحلية والأجنبية ذات الصلة بأعمال إعادة الهيكلة والإفلاس

 

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