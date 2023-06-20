عاجل
صدور المرحلة الرابعة من منظومة الإيصال الضريبي الإلكتروني تراجع واردات مصر من القمح إلى 224 مليون دولار
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

أفضل دعاء للرزق في يوم عرفة

دعاء
دعاء

يلجأ المسلم إلى الله -تعالى- لطلب الرزق الحلال المبارك، والأفضل للمسلم أن يدعو الله -تعالى- بالأدعية المأثورة، وهناك جملة من الأدعية المأثورة الجالبة للرزق في يوم عرفة وغيره. 

txt

سقوط أمطار في أول ليلة وترية.. أدعية لفتح أبواب الرزق والبركة

txt

أفضل الأدعية لجلب الرزق

الأدعية، هي : (اللَّهمَّ مالِكَ الملْكِ تُؤتي الملكَ من تشاءُ، وتنزِعُ الملكَ ممَّن تشاءُ، وتُعِزُّ من تشاءُ وتُذِلُّ من تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ رحمنَ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمَهما تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ من سواك). 

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ). 

(اللَّهُمَّ اكْفِني بحلالِك عن حرامِك، وأغْنِني بفَضْلِك عمَّن سِواك).

مواد متعلقة

أفضل دعاء مأثورة لجلب الرزق

أشهر أدعية جلب الرزق الحلال وتيسير الأمور

مفتي الجمهورية: النبي جعل طلب التماس أسباب الرزق فريضة

دعاء الرزق
الجريدة الورقية