سعر الدولار اليوم الثلاثاء في محال الصرافة والبنوك

استقر سعر الدولار بداية التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية ومحال الصراقة، ليسحل متوسط سعر الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية سعر الدولار خلال بداية تداولات اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

الدولار الامريكي

البنوك المصرية شراء بيع

البنك المركزي المصري 30.83 جنيه 30.95 جنيه

البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه 30.85 جنيه

بنك مصر 30.75 جنيه 30.85 جنيه

البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه 30.95 جنيه

بنك الإسكندرية 30.85 جنيه 30.95 جنيه

بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه 30.95 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه

بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه 30.95 جنيه

بنك البركة الإسلامي 30.85 جنيه 30.95 جنيه

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:

حقق سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

حقق سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

وشهد الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري:

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي:

سجل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي:

حقق سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه للشراء، 30.90 جنيه للبيع.

