الشناوي وعبد المنعم ينتظمان في مران الأهلي

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته التي يخوضها على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز.

وشهد المران انتظام الثلاثي الدولي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أمس الأحد على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بداية من لقاء حرس الحدود الذي يجمع الفريقين يوم الخميس القادم والمرحل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري.

راحة لسداسي الاهلي الدولي من التدريبات

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى منح راحة سداسي المارد الأحمر الدوليين محمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا، بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون الستة في مران الفريق الذي يقام مساء غد الثلاثاء، في إطار تجهيز الجميع لمباريات الدوري.

قاد كولر مرانًا قويًّا للفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز والتي ستبدأ بمواجهة أمام حرس الحدود.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق في التجهيز للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود.

في سياق متصل حقق منتخب مصر فوزًا مستحقا على نظيره منتخب جنوب السودان بثلاث أهداف نظيفة، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة .

وتقدم مصطفى فتحي، جناح منتخب مصر بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بعدما استغل تمريرة زميلة كهربا، ليضعها في شباك حارس جنوب السودان ، ثم أضاف كهربا النتيجة في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، بعدما صوب الكرة لتسكن شباك المنتخب الجنوب سوداني.

ونجح محمود حسن تريزيجيه في مضعافة النتيجة في الدقيقة 72، بعدما استغل الكرة العائدة من حارس مرمى جنوب السودان خميس دانيا، بعد عرضية الجناح المصري حسين الشحات، ليضعها بسهولة الشباك.