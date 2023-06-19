سمية درويش فنانة هزت عرش شيرين .. حرب شهرة وخلاف على أغنية

تصدر اسم الفنانة سمية درويش، والتي اشتهرت بأغنية «اعتبره قلب وراح»، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن كشفت عن الخلاف الذي وقع بينها وبين شيرين عبدالوهاب.

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سمية درويش

اضطهاد شيرين عبدالوهاب لسمية درويش:

كشفت المطربة سمية درويش، تفاصيل خلافها مع الفنانة شيرين عبدالوهاب واضطهاد الأخيرة لها ومحاربتها فنيًا، وذلك خلال حوارها لبرنامج «بنت البلد»، المذاع عبر قناة TeN TV، إذْ قالت أن أسباب الخلاف ترجع إلى أغنية «اعتبره قلب وراح»، والتي كانت من المفترض أنها لشيرين ولم تكن على علم بذلك ما أدى إلى استيائها، موضحة بأنها ليس لها أي دخل بهذا الأمر.

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سمية درويش

قالت سمية درويش : "أنا مبحبش أكون شبه حد، أنا بحب أكون نفسي، ولم أقصد أروح المنطقة دي، لكن المنتج كان حابب اللقطة دي، وإنه يجيب لي ألحان شبه ألحان شيرين".

شيرين عن صورة سمية درويش: "نزلوا الزفت ده"

صرحت سمية درويش أنه أثناء حفلة من حفلاتها تفاجئت بالفنانة شيرين تطلب من المنظمين بإنزال صورتها، قائلة: "نزلوا الزفت ده"، مؤكدة أن الواقعة قد حدثت بالفعل ولم تكن تريد الإفصاح عن الأمر.

تابعت درويش في حديثها لبرنامج بنت البلد : "شيرين قالت لهم نزلوا الزفت ده من جنبي، لأن الصحافة كانت بتكتب عني وبتقول سمية التي هزت عرش شيرين، هي كان ليها حق تكرهني بسبب الصحافة، ده تحليلي الشخصي، بس أنا متأكدة إن قلبها طيب ومش بتكره حد".

https://www.youtube.com/watch?v=uFUxSUyjbHo

أكملت سمية : "السايس صورها وهي بتقول الكلام ده، أنا شوفت الفيديو بنفسي، ومسحت الفيديو من على تليفون السايس، وقلت أوعى تفكر إنك تسجل لحد تاني في حياتك".

عبرت سمية درويش عن سعادتها بهذا الموقف حيث قالت : "إنها تكون مضايقة مني إذا أنا موجودة، هي مش مضايقة مني هي مضايقة من الصحافة اللي بتقول إني بهدد عرشها، ليها حد تضايق مني، أنا بحبها، ولما حصل الموقف ده فرحت، وأنا قلت ساعتها إنها مش بتضطهدني… أنا كنت أقل من أنها تضطهدني".

شيرين

من هي "سمية درويش"؟؟

سمية درويش هي مطربة وممثلة مصرية ولد في عام 1989، بدأت مشوارها الفنى بأغنية قلب وراح والتي حققت نجاحًا باهرًا في حياتها الفنية، ومن ثم أطلقت أول ألبوم فى سنة 2007 باسم بقيت بتوحشنى من شركة ميلودى ميوزك قامت بغناء الكثير من تترات الأعمال الفنية.