حملة مكبرة لإزالة 18حالة تعدى بناء بدون ترخيص فى نجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة 18حالة تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون ضمن الحملة المكبرة بزمام الوحدة المحلية لقرية هو وزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية بنطاق مركز نجع حمادي .

جاء ذلك حضور طلعت على عبد الشافى، نائب رئيس المركز، واللواء ماجد الشربينى نائب مدير الامن لقطاع الشمال، والعميد كريم عسر مأمور مركز شرطة نجع حمادى، والنقيب عيد الخشاب وقوة من مركز الشرطة ورؤساء الوحدات القروية التى بها الحالات ورئيس قسم الاشغالات بالوحدة المحلية وباستخدام معدات الوحدة المحلية وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم ازالة عدد 18حالة بناء على ارض زراعية اصلاح زراعى بمساحة 5447متر، عبارة عن أسوار ومبانى بالطوب الأبيض والأسمنت مقامة على اراضى املاك الدولة، وتمت إزالتها حتى سطح الأرض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.