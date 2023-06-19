تحرير 255 محضر تموينى متنوع خلال حملة مكبرة

تمكنت مديرية التموين في محافظة أسيوط، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 255 محضرًا تموينيًا متنوعًا في حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

قال المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه بناء على توجيهات الدكتور علي مصلحي وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بضرورة متابعة ضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، فقد تم خروج حملة تموينية بالاشتراك مع العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين.

أسفرت الحملة عن مصادرة عدد من كراتين السجائر و تحرير محضرًا تنوعت ما بين “بيع سجائر بأسعار أزيد من السعر الرسمي – نقص وزن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم نظافة الأدوات داخل المخابز واستيلاء علي ٢٥٠٠ رغيف بلدي مدعم بدون وجه حق.

وأكد وكيل وزارة التموين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات

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