موعد تسجيل المقررات الدراسية للماجستير في الفصل الدراسي الصيفي هذا العام

موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 2023.. أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة السعودية الإلكترونية موعد بدء التسجيل لمقررات مرحلة الماجستير عبر النظام الطلابي Banner للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 1444هـ.

الجامعة السعودية الإلكترونية

وزادت معدلات البحث عن الجامعة السعودية الإلكترونية عقب إعلانها عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، بداية التسجيل لمقررات الماجستير، وذلك يوم السبت الموافق ١٣ ذو الحجة 1444هـ/١ يوليو 2023م.

وأوضحت الجامعة السعودية الإلكترونية ممثلة في عمادة الدراسات العليا، أن التسجيل ينتهي يوم الاثنين الموافق ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ /٣ يوليو٢٠٢٣ م.

الجامعة السعودية الإلكترونية

مواعيد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 2023.. الفصل الصيفي

كما أعلنت مواعيد هامة متعلقة بتسجيل المقررات لمرحلة الماجستير للفصل الدراسي الصيفي، بالجامعة السعودية الإلكترونية وهي:

بداية الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي تكون يوم الثلاثاء الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ/ ٤ يوليو ٢٠٢٣ م

بدء فترة سداد الرسوم الدراسية للفصل الصيفي يوم السبت الموافق ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ / ١ يوليو ٢٠٢٣ م.

تنتهي فترة سداد الرسوم الدراسية للفصل الصيفي يوم الثلاثاء الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ /٤ يوليو ٢٠٢٣ م

وشددت عمادة الدراسات العليا بالجامعة السعودية الإلكترونية على أنه في حال عدم سداد الرسوم الدراسية، سيتم حذف الجدول الدراسي للمتقدم.

الجامعة السعودية الإلكترونية

الجامعة السعودية الإلكترونية

يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية أوضحت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنها تقع في مدينة الرياض، وتوسعت في افتتاح مراكز تعليمية في المناطق وفقًا للخطة المعتمدة للجامعة.

وتهدف الجامعة السعودية الإلكترونية للحصول على الاعتمادات الأكاديمية داخليًا وخارجيًا بما يساعد على رفع جودة مخرجاتها، كما تقدم الجامعة تعليمًا عاليًا مبنيًا على أفضل نماذج التعليم المستند إلى تطبيقات وتقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، الذي يدمج بين التعليم بالحضور المباشر، والحضور عن طريق التقنية، ونقل وتوطين المعرفة الرائدة بالتعاون مع جامعات وهيئات وأعضاء هيئة تدريس داخليًا وعالميًا، وبمحتوى تعليمي راق من مصادر ذات جودة أكاديمية، وتوطينه بما يتناسب مع متطلبات المجتمع السعودي، إضافة إلى دعمها لرسالة ومفهوم التعلم مدى الحياة لكافة أفراد المجتمع السعودي.