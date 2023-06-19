قافلتين طبيتين لدعم 176 مريض بكفرالشيخ



شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ مكتب مشروعات الأورمان بكفرالشيخ فى تنظيم قافلتين طبيتين بالتعاون مع المستشفى الجامعى بكفرالشيخ لدعم (176)مريض بقرى مراكز محافظة كفرالشيخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.



وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، ان القافلة الاولى استهدفت توقيع الكشف الطبي على (90) مستفيد ب بقرية جماجمون مركزدسوق، وقرية سنديون مركز فوة، وقرية تيرة محطة خمسة مركز الحامول، والقافلة الثانية استهدفت (86) مستفيد قرية ابو راية بالرياض، وقرية الخاشعة بالحامول، وقرية اسحاقة بكفرالشيخ، وقرية الصافية بدسوق .

موضحأ ان القوافل قامت على مدار يومين متتالين بمستشفى كفرالشيخ الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأشاد مسلم بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .



وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.