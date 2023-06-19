موعد حفل هيفاء وهبي ومحمد حماقي في بيروت

يستعد الثنائي النجم محمد حماقى والنجمة هيفاء وهبى، لإحياء حفل غنائي يوم السبت 1 يوليو في بيروت بمناسبة عيد الأضحى، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة لامعة من أجمل أغنياتهم المحببة لدى الجمهور.

من ناحية أخرى، يحيي النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الكويت، يوم 29 يونيو الشهر الجارى ومن المقرر أن يقدم حماقي باقة من أشهر أغانيه مثل: "ناويها، ما بلاش، أحلى حاجة فيكي، يا ستار".

وتحرص النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة جمهورها أحدث اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتبهرهم بجمالها وحرصها دائمًا على الظهور بجسد ممشوق وإطلالة تتناسب مع شخصيتها وأنوثتها.

هيفاء وهبى

وبدت هيفاء وهبي بإطلالة كاجوال عصرية، ضمت بنطال جينز ذا ساقين فضفاضتين، ونسقت عليهم توب مُجسم مكشوف الأكتف، تميز بالنقشات الملونة بالأوف وايد والأسود والأخضر.

ونسقت مع ملابسها حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأخضر، وحقيبة كروس نفس اللون، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات المميزة، فضمت العديد من السلاسل الذهبية متعددة الطول، وخاتمين، أحدهما مطرز بالفصوص الملونة بالفوشيا والأخضر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي اللامعة.

وتحرص هيفاء وهبي على إظهار جمال عينيها برسم ظلال العين البنية المدمجه مع الشيمر، بالإضافة للكحل والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون الكشمير الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها الكاجوال الجذابة.

هيفاء وهبى



أحدث أعمال هيفاء وهبي

أحدث أعمال النجمة هيفاء وهبي هو فيلم "رمسيس باريس"، ويعرض في مختلف السينمات في أنحاء الجمهوريه وبعض الدول العربية.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن الكثير من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر وأوس أوس وجومانا مراد، تأليف كريم حسن بشير، إخراج أحمد خالد موسى، وهو من أفلام عيد الفطر 1444 هـ.

هيفاء وهبى

وأشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا الذي تميز به فيلم "رمسيس باريس"، وطرحت الشركة المنتجة للفيلم الأغنية الدعائية للفيلم، والذي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي، إخارج أحمد خالد موسى.

من هي هيفاء وهبي

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية - مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات.

وأصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعددا من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.