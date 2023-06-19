أسرة أهل الكهف تطير الى المغرب لاستكمال التصوير

غادر أبطال فيلم أهل الكهف البلاد إلى المغرب، وذلك لتصوير عدد من المشاهد هناك، وذلك بعد استئناف تصوير العمل في القاهرة الأسبوع قبل الماضى، بعد توقف قرابة العامين، وتجمع المشاهد في المغرب بين خالد النبوى وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج، ومن المقرر استغراق التصوير هناك لمدة 4 أيام وبعدها تعود أسرة العمل إلى القاهرة للانتهاء من المشاهد الأخيرة وتحديد موعد طرحه في دور العرض.

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وكان شارك النجم خالد النبوي، جمهوره صور جديدة له من كواليس فيلمه "أهل الكهف"، الذي عاد لتصويره بعد توقف فترة كبيرة.

وظهر خالد النبوي وهو يحمل سيفًا ويتدرب على القتال من أجل مشاهده في الفيلم.

وكان أعلن المنتج وليد منصور مؤخرًا، موعد طرح فيلم أهل الكهف بجميع دور العرض السينمائي، بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح.

وكشف "منصور" موعد طرح الفيلم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب:" أهل الكهف بين الواقع والخيال، توفيق الحكيم، أيمن بهجت قمر، عمرو عرفه، ديسمبر 2022، انشاء الله يا رب “.

أبطال الفيلم

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

قصة الفيلم

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، في صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوي، حيث تقف مع الملك ضده، والذي يجسده الفنان مصطفى فهمي، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة .

خالد النبوي من كواليس أهل الكهف

كشف الفنان خالد النبوي أسرار اختيار اسم مسلسل “رسالة الإمام" قائلا: “في بادئ الأمر كان اسم المسلسل زيارة الإمام لأن الإمام الشافعي كان يزور مصر في زيارات كثيرة وقضى بها خمس سنوات”

وأوضح الفنان خالد النبوي: “عندما قال لي المنتج محمد السعدي نفسي اسميه الإمام قلت له حلو بس فيه أئمة كتير.. والأفضل أن نضيف كلمة (رسالة الإمام) وعجبته وتم الاستقرار على الاسم كونه لديه كتاب تحت اسم الرسالة”.

لم أقلق من تقديم شخصية الإمام

وأضاف خالد النبوي، خلال حواره برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون” مساء اليوم أنه لم يقلق من تقديم شخصية الإمام وسط السباق الرمضاني، خاصة مع غياب هذه النوعية من الدراما على مدار سنوات ، معلقا: “مش بقلق من المنظور ده طول الوقت بعمل حاجة عكس الموجود ولما عملت "ممالك النار” كان معروضًا وقتها أربعة أو خمسة أعمال وماعجبنيش حاجة غير شخصية طومان باي".

مفاجأة عن اللحية المستعارة

وأشار خالد النبوي إلى أن أكثر الأمور التي كانت يمكن أن تسبب له قلقًا عند اختيار عالم هي أنه لا يستطيع منح الدور الوقت الكافي أو أن تكون عناصر وكفاءات العمل غير مكتملة، قائلا: "ممكن يقلقني بس أني ماديش الحاجة وقتها أو أتعثر في الحصول على الكفاءات وما أنقذ هذا المشروع هي الكفاءات ".

فيلم أهل الكهف

خالد النبوي من كواليس أهل الكهف

كشف الفنان خالد النبوي عن مفاجاة أنه لم يضع لحية مستعارة على مدار أيام العمل وحلقاته إلا في الحلقة الأخيرة قائلاً : " دقني طول العمل هي دقني ولما باجي أعمل عمل تاريخي بسيب دقني تطول ماقدرش أتحمل لحية مستعارة وطول العمل ذقني هي ذقني ما عدا الحلقة الاخيرة زودوا بعض الشعيرات بحرفية شديدة والسبب في ذلك هو الماكير السوري المحترف عماد وهو ماكير سوري عظيم عرف يعمل ويقدم هذا الصدق ".

وتابع " مش باخد وقت كبير في الميكب ماعدا الدقن الاخيرة أخدت وقت طويل وهما بيغيروا شكلي ليتانسب مع إرهاق الامام في أيامه الاخيرة . والشعيرات الزيادة الي ركبوها فوق دقني كنا بناخد ما يزيد عن ساعة.

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أهل الكهف

وحول طبقة الصوت التي أداها في نهاية العمل قال : “ صوتي في أخر العمل كان تعبان بجد وكان ممكن أخد شوية ادوية تحسن منه لكني رفضت وأكملت بطبقات صوتي المرهقة حتى تتناسب مع الارهاق في أخر أيام الإمام ”.

فيلم أهل الكهف



وحول مشاهد الصمت المعبرة بحرفية قال :" بعض المشاهد كان الصمت فيها نطقاً لأن الإمام كان يصمت صمتاً معبراً في بعض المواقف مثل موقفه عندما تزهق روحاً بغير حق ".



وكشف أنه بالفعل أصيب بحرق اثناء مشهد إطفاء الكتب من الحريق قائلاً : "أصبت بالفعل في بعض أصابعي لأن المخرج طلب مني أن يكون مشهد إطفاء الحريق ثلاثين ثانية وكنت أول مابشوف النار بهب لإطفائها وكررت المشهد و تعرضت للإصابة ".