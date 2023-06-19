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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد اليوم الاثنين

قطار السكة الحديد
قطار السكة الحديد

تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد.. شهدت حركة قطارات السكة الحديد اليوم الاثنين، تأخيرات وتهدئات، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

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وتنشر بوابة الوفد الالكترونية تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين.

 

أولاً: خط (القاهرة / الإسكندرية)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

 

ثانياً: خط (القاهرة / السد العالي)

 تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد

 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

 

- (القاهرة / أسيوط) مدة 60 دقيقة.

 

- (أسيوط / أسوان) مدة 60 دقيقة.

 

ثالثاً : خط (بنها / بور سعيد)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.

 

رابعاً: خط (طنطا / المنصورة / دمياط)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

 

خامسا : خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

 قطار السكة الحديد

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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