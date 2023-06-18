أحمد موسى يعلق على وضعه بقوائم الاغتيالات: الحافظ هو الله (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يتراجع عن تبني خط الدفاع عن الوطن مهما تعرض لمخاطر، لأنه يرى مصر أمام عنينه دائما، مضيفا: «الستار موجود والحافظ هو الله، الحمد لله هل ده يخلينا خائفين أبدا والله، ربنا ياخدهم».

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم: أن الدائرة الثامنة المعنية بملفات الإرهاب والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، انتهت من الاستماع إلى شهود الاتهام في القضية رقم 10557 لعام 2022 جنايات أول كفر الشيخ، والتي يمثل فيها 6 متهمين من تنظيم يعرف إعلاميًا بـ «تنظيم القاعدة بكفر الشيخ»، بتهم متعددة بتنظيم اغتيالات لأشخاص في الساحة السياسيّة والإعلاميّة، ومن بينهم الإعلامي أحمد موسى، وذلك من خلال استماع شهادة ضابط الأمن الوطني، الذي يجري تحريات القضية، وباقي شهود الدفاع.

المتهمون اعترفوا أمام المحكمة بالتخطيط لارتكاب الجريمة

وتابع أحمد موسى: المتهمين اعترفوا أمام المحكمة بالتخطيط لارتكاب الجريمة، وسوف يحصلون على الجزاء القانوني المناسب.

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واختتم أحمد موسى بالإشارة إلى أن مكان الإرهابين الحقيقي خلف القضبان ومهما حاولوا ممارسة الإرهاب ستبقى مصر قوية وقادرة وآمنة ومستقرة رغما عن كل الخيانة.

وقررت الدائرة الثامنة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة تأجيل القضية رقم 10557 لسنة 2022 جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها تنظيم من 6 متهمين بتهم متعددة والمعروفة إعلاميا بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ، والمتهم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية لجلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس لسماع مرافعة النيابة العامة.



صدر القرار بعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر أشرف حسن.



وأجلت المحكمة القضية كطلب الدفاع للاطلاع على التحقيقات قبل سماع شهادة شاهد الاثبات.



وكان المتهمون قد اقروا بالتحقيقات باعتناقهم فكر الحاكمية وتكفير الحاكم ومؤسسات الدولة واتفقوا وخططوا لاستهداف المنشآت الشرطية والتمركزات الأمنية.



وقام المتهمون من الأول إلى الثالث ببيع منزل موروث لهم لتمويل مخططهم الإجرامي وتنفيذ عمليتهم الارهابية، وتم إكتشاف الواقعة بورود معلومات تم على اساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات حيث تم ضبط 5 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.







