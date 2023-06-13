أحمد موسى يكشف حالته الصحية بعد تداول إصابته بسكتة قلبية.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الجيش المصري، خاصة اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح، قائد قوات الصاعقة، بعد الحلقة التي تم إذاعتها أمس على قناة صدى البلد، موضحًا أن الجيش المصري مصدر العزة والفخر للوطن.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن حلقة أمس من وحدة تدريبات قوات الصاعقة، لاقت انتشارًا كبيرًا، حيث هناك تفاعل إيجابي من المشاهدين داخل وخارج مصر.

وأضاف موسى، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك اهتمام كبير من الصحف والمواقع الإخبارية بحواره، مع اللواء أ ح محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة، مؤكدًا أن قائد قوات الصاعقة، أجاب على جميع الأسئلة بصورة لبقة.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدي البلد، مجموعة من الأخبار التي تم نشرها عبر المواقع الإخبارية داخل وخارج مصر.

الإخوان متغاظين

ونوه إلى أن القوات المسلحة هدفها الحفاظ على أرواح المواطنين، وهي عقيدة الجيش المصري، عكس الجماعات الإرهابية التي تتخذ المواطنين دروعا لهم، موضحًا أن أبطال الصاعقة ينفذون مهامهم على أعلى مستوى من أجل حماية الوطن.

ولفت أحمد موسى، إلى أن هناك مجموعة من التدريبات التي يجريها الجيش المصري، قبل تولي الضباط المناصب داخل جميع قطاعات الجيش، مؤكدًا أن ما نشر أمس يتطابق على جميع قطاعات الجيش وليس وحدة الصاعقة فقط.

وأشار موسى، إلى أن 99.9% من المواطنين راضين عن حلقة أمس عن قطاع قوات الصاعقة، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية نشرت مجموعة من الشائعات عقب إذاعة الحلقة أمس، حيث تم تداول أخبار كاذبة عن إصابتي بسكتة قلبية ما أقلق الجمهور والمتابعين، لافتًا إلى ما تردده جماعة الإخوان الإرهابية عليه كذب وافتراء، وعادة ما ينشروا الشائعات يومي الخميس والجمعة لأنهما يوم إجازته.