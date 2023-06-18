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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

المبعوث الأممي يحث الليبيين على نبذ خطاب الكراهية والتحريض على العنف

عبد الله باتيلي
عبد الله باتيلي

حث المبعوث الاممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الليبيين إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض على العنف إذا اردوا الوصول إلى انتخابات حرة وشاملة.

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المبعوث الأممي

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن باتيلي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية والتى "حث خلالها الليبيين على تجديد الالتزام بوقف هذه الظاهرة المقيتة، والكف عن استخدام الكلمات كسلاح للتحريض على العداء والعنف والتمييز إذا ما أردنا لليبيا أن تشهد انتخابات حرة وشاملة وأن تحقق سلاما واستقرارا دائمين".

وأوضح باتيلي أنه في السنوات الـ 12 الماضية، ساهم خطاب الكراهية في تأجيج نيران الحرب وتصعيد الصراع في ليبيا، واضطهاد الفئات المستضعفة في المجتمع، بل وتسبب في إحداث أضرار حقيقية شملت حالات وفيات واختفاء قسري، وإسكاتٍ لصوت المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

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