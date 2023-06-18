شرب الماء يسبب أمراضًا خطيرة تصل إلى الوفاة في هذه الحالة.. طبيب يحذر

حذر طبيب من الإفراط في شُرب الماء، على الرغم من وصايا الأطباء للأشخاص البالغين بشرب ما لايقل عن لترين من الماء يوميًا، مشيرًا إلى أن هذه مسألة شخصية لأنها تعتمد على الجنس والعمر والوزن، أي أن كمية الماء التي يحتاجها شخص وزنه 40 كجم تختلف عن الكمية التي يحتاجها شخص آخر وزنه 120 كجم.

أضرار الإفراط في شُرب الماء

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، يوضح الطبيب أنه يجب على الشخص الأخذ بالاعتبار درجة حرارة الهواء في الداخل والخارج، وما إذا مارس تمارين رياضية أو نشاطا بدنيا ونوع الطعام الذي تناوله، وكذلك الحالات التي يحتاج الجسم فيها إلى كمية أكبر من الماء مثل (الحمى، والإسهال، والتقيؤ وغيرها).

أضرار الإفراط في شُرب الماء

كما أشار الطبيب إلى أن زيادة السوائل في الجسم أخطر من نقصها، لأن الماء الصافي يمتص في الجهاز الهضمي ويصل مباشرة إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى تخفيف كثافة بلازما الدم، مُضيفًا: "يصبح تركيز المعادن وبالدرجة الأولى الصوديوم في بلازما الالكتروليت أقل من المعتاد، ولكن في الخلايا أعلى، ووفقًا لقانون التناضح الفيزيائي تنتقل كمية كبيرة من السائل إلى الخلايا، ما يسبب انتفاخها وتضخمها".

وفي السياق ذاته، يُشدد الطبيب على أن هذه الحالة تشكل خطورة كبيرة بصورة خاصة على الخلايا العصبية، لأنها تؤدي إلى الوذمة وانتفاخ الدماغ الذي يؤدي إلى الضعف والدوار وانخفاض الضغط الشرياني والغيبوبة وقد يؤدي إلى الوفاة.