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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

فيضانات وانهيارات نيبال تدمر بنية تحتية بـ 500 مليون روبية

الفيضانات
الفيضانات

قال وزير البنية التحتية وإدارة النقل النيالي براكاش جوالا إن الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت شرق نيبال مؤخرا تسببت في تدمير بنية تحتية بقيمة 500 مليون روبية.

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خسائر فادحة

وذكرت جريدة (أخبار الهيمالايا) النيبالية أن تصريحات الوزير جاءت خلال اجتماع لمجلس النواب، حيث أوضح أن الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية بسبب هطول الأمطار في مناطق من بينها تابليجونج وتيهراثوم وسانكوواسابها وبانتشثار تسببت في خسائر فادحة، وقد فقد بعض الأشخاص حياتهم بينما فُقد آخرون في الكارثة، معربا عن تعازيه بالنيابة عن الحكومة لأهالي الضحايا.

 

وأضاف الوزير أنه تم تسريع جهود الإنقاذ وتوزيع الإغاثة وتم نشر الجيش النيبالي وقوات الشرطة المسلحة والشرطة النيبالية وموظفي الحكومة في مواقع الكارثة لتوفير جهود الإنقاذ وتوزيع المساعدات.

 

وقال إن الفيضانات جرفت جسرا فوق نهر هوا، كما انقطعت الكهرباء، وتضرر طريق بطول خمسة أمتار بمحاذاة ممر آرون، وتضرر طريق ميد هيل السريع في بعض الأماكن.

 

ونتجت تلك التدميرات في إطار موسم الأمطار الموسمية السنوية الذي يبدأ عادة في نيبال في منتصف يونيو من كل عام، ويؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الدولة الجبلية.

 

 

 

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