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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

دي لا فوينتي يعلن تشكيل إسبانيا لمباراة كرواتيا في نهائي الأمم الأوروبية

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

كشف لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تشكيل اللاروخا لمباراة كرواتيا  لمباراة اليوم في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية .

ويسعى منتخب إسبانيا وكرواتيا لتحقيق البطولة للمرة الاولى في تاريخهما، خاصة الكراوت حيث ستكون البطولة الأولى الكبرى لهم في تاريخ المنتخب، بعدما حل وصيفا في مونديال روسيا 2018، بعدها حل ثالثا في كأس العالم الأخيرة والتي أستضافتها قطر.
 

تشكيل منتخب إسبانيا ضد كرواتيا:


في حراسة المرمى: أوناى سيمون.
في خط الدفاع: جيسوس نافاس، لابورت، نورماند، جوردى ألبا.
في خط الوسط: رودرى، فابيان رويز، جافى.
في خط الهجوم: يريمي بينو، ماركو أسينسيو، ألفارو موراتا.

وتأهل منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية بعد الانتصار على نظيره منتخب هولندا، بنتيجة 4 - 2، في مباراة الدور نصف النهائي، فيما صعد منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية من البطولة بعد الانتصار على إيطاليا بهدف دون رد، في نفس الدور من المسابقة القارية.

 

مشوار منتخب كرواتيا وإسبانيا قبل صدام اليوم

حجز منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه الصعب على حساب هولندا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 4-2 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "فينورد" في دور نصف النهائي.

على الجانب الاخر تأهل منتخب إسبانيا للنهائي على حساب منتخب إيطاليا بعد فوزه بنتيجة 2-1 في واحدة من المواجهات النارية التي جمعت المنتخبين في البطولات القارية.

ويبحث منتخب كرواتيا عن حصد اللقب الأول في البطولة، والأول أيضا في تاريخ "الماتادور" منذ الفوز بلقب يورو 2012 تحت قيادة المدرب التاريخي فيسنتي ديل بوسكي.

يدخل منتخب كرواتيا مباراة اليوم بقيادة لاعبه المخضرم لوكا مودريتيش، بحثًا عن حسم فرصة التتويج الأولى لوصيف بطل العالم في 2018، ومن الممكن أن تمثل فصل النهاية لعدد من اللاعبين الكبار، على رأسهم القائد لوكا مودريتش، في حالة عدم التفكير في الاستمرار بالمسيرة الدولية حتى لقب اليورو المقبل صيف 2024.

من المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر، على ملعب نادي فينورد الهولندي.

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موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا فى نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

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مودريتش يقود تشكيل كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية


 

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