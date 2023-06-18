أفضل فوائد زيت الزيتون التجميلية.. أبرزها تحفيز نمو الشعر

تعددت فوائد زيت الزيتون الصحية، والتي تجعله الزيت المفضل لدى كثيرين، لذلك نقدم لكم مزايا زيت الزيتون للشعر والتي ربما لم تسمع عنها قبل اليوم.

زيت الزيتون للشعر

وبالرغم من ذلك نجد أن مشكلة تساقط الرموش من أشهر المشاكل التي تعاني منها الفتيات بشكل كبير مما يؤدي إلي ظهور الرموش الخفيفة والتي بالطبع تسبب الحرج وعدم الثقة بالنفس لدي النساء، لذلك تلجأ العديد من السيدات إلي استخدام العديد من الطرق لإخفائها، بالإعتماد على الرموش الصناعية والماسكارا.

زيت الزيتون

ولكي تعيدي القوة والكثافة مرة آخرى غلى رموشك، ننصحك بتجربة ماسك زيت الزيتون، حيث أنه يقوم بتغذية شعر الرموش وترطيبه.

- اغمسي كرة ناعمة من القطن في زيت الزيتون البكر .

- مرري الكرة القطنية علي رموشك .

- اتركي زيت الزيتون علي الرموش حتي يمتص بأكمله .

- اشطفي الرموش بمنشفة ناعمة مبللة بالماء .

- للحصول علي أفضل النتائج طبقي هذة الطريقة بانتظام مرتين في الأسبوع .

زيت الزيتون للشعر

فوائد زيت الزيتون للشعر

1. ترطيب الشعر بعمق

يتميز زيت الزيتون بقدرته على توفير ترطيب عميق للشعر الذي قد يعاني من كثافته القليلة، أو في حال كان ذو طبيعة مجعدة أو حتى إذا كان الشعر ضعيفًا، نتيجة لتكرار تعرضه لبعض عمليات الصبغ أو بسبب تكرار تعرضه لمستحضرات الشعر الكيميائية الضارة،.

2. التخلص من القمل والقشرة

من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه قد يساعد على التخلص من القمل إذا ما تم استخدامه بشكل منتظم، كما أنه قد يساعد على التقليل بشكل ملحوظ من قشرة الشعر للأشخاص الذي يعانون من القشرة وجفاف فروة الرأس، ولكن يجدر بنا التنويه هنا إلى أن بعض الخبراء لا ينصحون باستخدام زيت الزيتون للتخلص من قشرة الشعر، ففي حال كانت الخمائر والفطريات هي سبب القشرة، فإن استخدام زيت الزيتون قد يزيد الأمر سوءًا.

3. تحفيز نمو الشعر

يساعد زيت الزيتون على إيقاف تساقط الشعر عند استخدامه بانتظام وتحفيز نمو شعر جديد مع تقوية الشعر الموجود، خاصة إذا ما تم تدليك الرأس به بانتظام، ومن الجدير بالذكر أن سبب قدرة زيت الزيتون على تحفيز نمو الشعر وفعاليته في هذه الناحية قد يعزى لغناه بفيتامين هـ الهام للشعر والبشرة على حد سواء.

4. محاربة التقصف

من فوائد زيت الزيتون للشعر أيضًا قدرته على تهدئة الأطراف المتقصفة وتهذيبها لتبدو الأطراف أكثر صحة وقوة، خاصة الأطراف المتضررة، نتيجة كثرة استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة على الشعر، ومع أن زيت الزيتون قد لا يمتلك القدرة السحرية لعلاج الأطراف المتقصفة، إلا أن استخدامه بانتظام على أطراف الشعر قد يساعد على حماية هذه الأطراف من التقصف مستقبلًا.

5. تخفيف هيشان الشعر

إن استخدام بضع قطرات من زيت الزيتون على الشعر المتهيش قد يساعد على تخفيف نفشة الشعر بشكل ملحوظ، ولهذا السبب تحديدًا، فإن زيت الزيتون مفيد للشعر الكثيف فقط، إذ أن استخدامه على شعر خفيف قد يجعل هذا النوع من الشعر يبدو أكثر ترققًا.