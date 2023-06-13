القبض على المتهم بإنهاء حياة شاب فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على شاب قتل آخر بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص بعد تعرضه للاعتداء بآلة حادة ـ بعد مشاجرة نشبت بينه وشخص آخر.

وتبين من تحريات المباحث أن المشاجرة نشبت بين شخصين، نتيجة خلافات بينهما، ما أدى لمقتل أحدهما، وتم تحديد هوية المتهم.

والقت أجهزة الأمن القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود العيان، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.