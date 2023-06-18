ايطاليا تتقدم على هولندا وتقترب من برونزية دوري الأمم الاوروبية

نجح منتخب ايطاليا في تحقيق التقدم على نظيره المنتخب الهولندي بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المواجهة الجارية بين الطرفين، عصر اليوم الأحد، على ملعب ستاد دي جرولش فيست في هولندا، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

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ملخص الشوط الأول بين ايطاليا وهولندا

افتتح منتخب ايطاليا التسجيل في شباك هولندا عن طريق اللاعب فيديريكو ديماركو في الدقيقة 6 بعد بداية المباراة، وأضاف اللاعب دافيد فيراتيسي الهدف الثاني للأزوري في الدقيقة 20 لينهي النصف الأول من اللقاء لصالح الأزرق.

شهد الشوط الأول سيطرة من جانب الطواحين الهولندية على مجريات اللعب وكان البرتقالي يمتلك الاستحواذ، بينما كان على الجانب الأخر منتخب ايطاليا الذي كان فعال على مرمى المنافس ونجح في فرض التقدم دون الحاجة للسيطرة.

ولم يشهد الشوط الأول من اللقاء سوى بطاقة صفراء وحيدة على اللاعب فيديريكو ديماركو في الدقيقة 34 من الشوط الأول، وهو صاحب الهدف الافتتاحي في لقاء اليوم.

دوري الامم الاوروبية

كان منتخب ايطاليا قد خسر من إسبانيا في مباراة نصف النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتواجد في لقاء تحديد المركز الثالث أمام نظيره الهولندي الذي خسر من كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد فينورد في هولندا، و التي تجمع بين منتخبي إسبانيا و كرواتيا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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