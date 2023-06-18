برشلونة يدفع جوندوجان للتفكير في الهلال السعودي

يواصل النجم الألماني إلكاي جوندوجان إثارة الجدل حول مستقبله، بعدما أصبح اللاعب على مشارف الرحيل عن فريقه الحالي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن جوندوجان يرحب اللعب لبرشلونة، لكنه لم يتلقى عرض رسمي خلال الفترة الماضية، على عكس ما نشرته عدد من وسائل الإعلام.

وأوضحت أن هناك عدد من الأندية السعودية التي ترغب في الحصول على خدمات لاعب السيتزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أتخذت إدارة مانشستر سيتي قرارًا بعدم التجديد للاعب خلال الفترة الحالية.

برشلونة يتأخر

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن جوندوجان تحدث لعدد من المقربين منه أنه يرغب في اللعب لصفوف برشلونة خلال الموسم الجديد.

وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يعرف الأزمات المالية التي يمر بها برشلونة خلال الفترة الحالية، لكن ذلك لم يؤثر على رغبته في اللعب للبلوجرانا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وشدد جوندوجان للمقربين منه أن انتقاله للبارسا أصبح معقدًا للغاية في ظل عدم تقديم البارسا عرضًا رسميًا للاعب خلال الفترة الحالية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب ينتظر عرض رسمي من برشلونة لكنه سيتفاوض مع الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة، وفي حالة عدم توصله لاتفاق مع الزعيم الاَسيوي سيبقى في المان سيتي خلال الموسم الجديد.

جوندوجان يسطر التاريخ مع المان سيتي

نجح النجم الألماني في تسطير التاريخ مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، بعدما حقق الثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد".

وكان جوندوجان أحد العوامل المهمة والرئيسية في حسم السيتزين لهذه المسابقات بأهدافه المؤثرة في المباريات الصعبة والمهمة.

واستطاع مانشسترسيتي في حسم الدوري الإنجليزي بعد الصراع القوي والشرس مع اَرسنال،والذي أمتد حتى اَخر جولات البريميرليج.

بينما توج ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى عقبة بايرن ميونخ في ربع نهائي البطولة، ومن ثم ريال مدريد في نصف النهائي، فيما حقق اللقب على حساب القطب الإيطالي الكبير إنتر ميلان في المباراة النهائية بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب "أتاتورك" بتركيا خلال الأسبوعين الماضيين.