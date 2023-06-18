الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
ads

عبد الهادي القصبي: نحتاج إلى تشجيع المجتمع الأهلي في العمل التنموي

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

 

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن كل المداخلات خلال جلسة مناقشة ملف العمل الأهلي، قيمة تستحق البحث والتقدير لكن نحتاج إلى تشجيع المجتمع الأهلى في العمل التنموي.

واضاف خلال كلمته: لا بد من خط واضح لدعم المجتمع المدني والاهلي في العمل التنموي، سوف يمثل خطوة جيدة لدعم الدولة المصري.

وأشار إلى ان وضعنا الاقتصاد به خلل في الصادرات والاستثمار والانتاج، وعليه فإن العمل التنموي هام للغاية لدعم الدولة

وعلق على مطالب تعديل قانون الجمعيات الأهلية: كل التشريعات قابلة للتعديل، ولكن فلسفة قانون الجمعيات الأهلية استندت إلى التمييز بين الطيب والخبيث .

مواد متعلقة

جويل مردينيان ترد على هجوم شمس الكويتية وتبوح بعدد الوشم بجسدها

" عندما يبكى الحب".. الصراع الأزلي بين العقل والقلب

تطعيمات الحج 2023 أبرزها لقاح الالتهابات الرئوية

البورصة تربح 13 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

ناصر منسي ينتظم في مران الزمالك إستعدادًا لمواجهة فاركو

مصطفى السيد يُطالب بتوفير التمويل والدعم للجمعيات التثقيفية

الجريدة الورقية