عبد الهادي القصبي: نحتاج إلى تشجيع المجتمع الأهلي في العمل التنموي

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن كل المداخلات خلال جلسة مناقشة ملف العمل الأهلي، قيمة تستحق البحث والتقدير لكن نحتاج إلى تشجيع المجتمع الأهلى في العمل التنموي.

واضاف خلال كلمته: لا بد من خط واضح لدعم المجتمع المدني والاهلي في العمل التنموي، سوف يمثل خطوة جيدة لدعم الدولة المصري.

وأشار إلى ان وضعنا الاقتصاد به خلل في الصادرات والاستثمار والانتاج، وعليه فإن العمل التنموي هام للغاية لدعم الدولة

وعلق على مطالب تعديل قانون الجمعيات الأهلية: كل التشريعات قابلة للتعديل، ولكن فلسفة قانون الجمعيات الأهلية استندت إلى التمييز بين الطيب والخبيث .