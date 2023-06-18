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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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معتز خورشيد يؤكد أهمية الاستقلال الجامعي

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

 قال معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، أن هناك إجماعًا في الوسط الأكاديمي على ضرورة تطبيق مفهوم استقلال الجامعات وإعطائها المزيد من المساحة للقيام بدورها مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تعزيز القدرات وتعزيز الإبداع والحريات.

 وأضاف خلال كلمته بجلسة متطلبات حرية البحث العلمي بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالحوار الوطني، أن منظمة اليونسيكو نصت على حريات واستقلال الجامعات الحق في التعليم، الحرية لأعضاء التدريس ضمن الحقوق الأساسية لتعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن استقلال الجامعات والحريات الجامعية علي تؤثر ترتيب الجامعات عالميًا. 

 مطالبًا بضرورة توفير حرية البحث، وأهمية الاستقلال الجامعي وضمان حرية التعبير بجانب العمل على ضرورة فتح المجال العام داخل الجامعات ومراجعة مركزية القرارات الأكاديمية.

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